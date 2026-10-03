Завод автоклавного газобетона «Теплон» в Ульяновске
Завод автоклавного газобетона «Теплон» в Ульяновске предлагает продукцию с немецкой технологией и отечественным сырьём. Производство блоков для строительства домов и зданий.Промышленность
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Завод автоклавного газобетона «Теплон» в Ульяновске предлагает продукцию с немецкой технологией и отечественным сырьём. Производство блоков для строительства домов и зданий.Промышленность
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